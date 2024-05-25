الملا: شبكة أنابيب البترول شرايين التنمية فى محافظات مصر

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة مشروعات اجهزة القياس الآلى لشبكة خطوط شركة انابيب البترول ، وخلال الجولة اكد الملا ان شبكة انابيب البترول تعد شرايين التنمية التى تمتد من شمال إلى جنوب مصر، ولها دور حيوى فى نقل الزيت الخام من اماكن الإنتاج إلى مصافى التكرير ومنها إلى المستودعات واماكن الاستهلاك ، لافتاً إلى اهمية استخدام برامج التحول الرقمى فى منظومة نقل الزيت الخام والمنتجات للتحكم فى سرعة تدفيع المنتج واحكام الرقابة والتحكم على الخطوط ، مما يسهل فى اتخاذ القرار فى التوقيت المناسب.

وقدم المهندس نبوى محمود رئيس الشركة عرض توضيحى حول أهمية الدور الذي تقوم به الشركة كحلقة وصل بين شركات الإنتاج ومصافى التكرير وشركات التوزيع من خلال شبكة كبيرة من الخطوط تصل اطوالها إلى ٦٣٠٠ كم تمتد بين جميع محافظات الجمهورية بالإضافة إلى ٦٦ محطة تدفيع و١٥٥ مستودعات تخزين الخام والمنتجات البترولية .

واوضح أنه تم إنشاء منظومة متكاملة للتحول الرقمى فى العمليات بهدف رفع كفاءة عمليات التدفيع والتخزين بالمحطات ومن ثمّ رفع كفاءة منظومة التداول الأمن للمنتجات والخام من خلال توفير البيانات لدعم عمليات اتخاذ القرار ، بالإضافة إلى إحكام عمليات المراقبة والتحكم لجميع المحطات ، مشيراً إلى انه تم توريد وتركيب اجهزة القياس الآلى لمنسوب المستودعات بنظام RTG على كافة مستودعات الشركة ، كما تم إنشاء نظام قياس معدل السريان على جميع الخطوط ، حيث تم الانتهاء من تركيب ٧٧ جهاز على ١٠ خطوط كمرحلة أولى.