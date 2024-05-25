باحثة: اتصال بايدن بالسيسي يعكس دور مصر في المنطقة

قالت نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس الدور المصري في المنطقة بشكل عام، وفي الوساطة بين حماس وإسرائيل وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بشكل خاص.

وأضافت "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن مصر رفضت التعامل مع إسرائيل بشأن معبر رفح، وهو تأكيد على رفض سياسة الأمر الواقع التي تحاول إسرائيل فرضها.

وأوضحت أن مصر طالبت بالرجوع إلى اتفاق 2005 الخاص بالمعابر، مؤكدة أن مصر حريصة على الجانب الإنساني وكانت ترى أن الوضع في قطاع غزة أصبح كارثيًا، خصوصا وأنه لم تدخل مساعدات منذ 20 يومًا إضافة إلى تكدس شاحنات المساعدات.

وأشارت الباحثة بالمركز المصري للفكر إلى أن الاتفاق المصري الأمريكي يقوم على إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم حتى يتم التنسيق مع السلطة الفلسطينية لفتح معبر رفح الفلسطيني.