في اليوم العالمي لكرة القدم.. أطباء العظام ينصحون اللاعبين بالتغذية الصحية

يحتفل العالم اليوم 25 مايو باليوم العالمي لكرة القدم، لذا نقدم نصائح روشتة طبية مفيدة حول التغذية السليمة المطلوبة للاعبين .

حذر الدكتور عمرو رشوان، استشارى جراحة العظام بقصر العينى، لاعبى كرة القدم من زيادة الحمل العضلى أثناء التدريبات وضرورة الالتزام بتدرجها منعا لحدوث إصابات مفاجئة، وممارسة تمارين لتعزيز العضلات والتمارين الاستشفائية، وتجنب مخاطر الإصابة والحرص على إجراء تمارين الإحماء والتسخين قبل المباريات ولفترة، وتناول كميات عالية من الماء والسوائل المفيدة بالإضافة إلى تناول وجبات متوازنة صحية، وسرعة الكشف فى بداية الإصابة قبل تفاقمها.

وبمناسبة اليوم العالمى لكرة القدم قدم الدكتور عمرو رشوان روشتة حول التغذية الصحية السليمة للاعبين ، إنه يوجد 7 أنواع من الأغذية التى يجب أن يتناولها كل لاعب كرة قدم وتصبح فى برنامجه الغذائى اليومي لتحقيق أكبر قدر من النشاط فى الأداء وتقليل أوقات التعافى ومن ضمن أنواع الغذاء الصحي هو الأسماك الزيتية أوميجا 3 " السلمون والتونة "والسبانخ والبروكلي والبيض والأفوكادو والتوت الأزرق والألبان، وهذه الأطعمة مفيدة وتحتوي علي الفيتامينات والمعادن والبروتين، ما يساعد على سرعة الشفاء من الإصابات العضلية، ورفع مستوى التركيز العقلي ورفع مستوى الهيموجلوبين في الدم.

وعن تعرض اللاعبين للإجهاد بعد عدد كبير من المشاركات في المباريات دون الحصول على قسط كاف من الراحة يؤدي إلي تأثر مستوى أداء اللاعبين، وضرورة الراحة والاسترخاء بين البطولات للحصول على أعلى أداء للاعبين.