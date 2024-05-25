ليست كل كتلة ورما.. الوقاية من سرطان الثدي بالفحص الدوري

تعاني بعض السيدات من ظهور تورم أو كتلة تحت الإبط أو بالقرب من الثدي، ما يشكل خوفا أو قلقا للكثير من الناس، ومن المرجح أن تكون كتلة الإبط مصابة بسرطان الثدي، وهو أخطر أنواع السرطان انتشارا لدى النساء، ويحدث نتيجة بدأ خلايا الثدي في النمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ما يؤدي إلى ظهور ورم.

ولابد من فحص الثدي والابط وهو أفضل طريقة لتأكيد التشخيص، فمن المهم أن تعرف أنه ليست كل الكتل في هذا المكان تحت الذراع سرطانية.

من جانبه، كشف الدكتور ممدوح الشربينى أستاذ الباطنة والأورام وأمراض الدم بجامعة القاهرة وعضو لجنة أورام الجهاز الهضمى بالمعهد القومي للأورام، أنه ليس حتما وجود كتل تحت الإبط أن يؤكد الإصابة بالسرطان، فيمكن أن يكون التورم تحت الأبط نتيجة وجود تضخم بالغدة الليمفاوية بسبب الالتهابات، والكثير للنساء قد تقوم بالنظافة الزائدة بمنطقة تحت الإبط واستعمال شفرات لإزالة الشعر بطريقة قاسية ونزع الشعر بشدة سببا لوجود كتل تحت الإبط.

وأشار إلى أن هناك عدة عوامل تتحكم في تشكيل وجود كتل خطورة منها السن و ارتفاع درجة الحرارة التي قد تسبب و احتمالية وجود أمراض دم ولكن في هذه الحالة يجب التأكد منها بالفحص عند الطبيب، كما قد تشير الكتل إلى توقع وجود التهاب درنى.

وأفاد الطبيب توقع وجود ورم سرطانى بالثدى في الاناث هو أقل احتمال يرتبط بوجود الكتل تحت الأبط، وهذا يستوجب فحص دقيق للثدى من قبل الطبيب المختص وينصح بالفحص الذاتى المستمر للثدى في الأربعين أكثر ويكون شهريا بعد انتهاء الدورة الشهرية، ويتم فحص الغدة الليمفاوية يجب العرض على الطبيب للخضوع لباقى الفحوصات وصورة دم كاملة.