القس أندريه زكي: الخدمة الحقيقية استيعاب البشر والإيمان بالتسامح

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الجمعة، بمحافظة أسيوط في حفل رسامة وتنصيب القس فليمون يونان راعيًا شريكًا بالكنيسة الإنجيلية الأولى بالعزية، وحفل تنصيب القس جرجس جورج راعيًا للكنيسة الإنجيلية بمنشية ناصر، وحفل رسامة شيوخ وشمامسة جدد للكنيسة الإنجيلية بنزلة رومان، كما شارك في الاحتفالات الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس ميلاد ثروت، رئيس مجمع ملوي الإنجيلي، ومن السادة أعضاء المجلس الانجيلي العام، الشيخ باسم نجيب، والشيخ أمير بنيامين، والشيخ ناصر صادق،

والقس مجدي منير، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعزية، والقس أشرف جميل، رئيس مجلس كنيسة نزلة رومان، بجانب عدد كبير من قسوس وشيوخ وشعب كنائس أسيوط والمنيا.

وهنأ الدكتور القس أندريه زكي شعب كنائس العزية ومنشية ناصر ونزلة رومان خلال كلماته، معبرًا عن سعادته بمشاركتهم احتفالاتهم، كما هنأ رئيس الطائفة جميع المرتسمين من قسوس وشيوخ وشمامسة جدد وعائلاتهم، مضيفًا: "أساس الخدمة الحقيقية ياأحبائي هي التي تؤمن بالتسامح والقدرة على استيعاب البشر، وصناعة القادة، والإيمان بأهمية الفرصة الثانية في حياة الناس. نصلي اليوم معًا ونحن متكلون عل نعمة الله لنتغير".