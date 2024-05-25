نهائي دوري أبطال إفريقيا.. مثلث الرعب في صفوف الترجي التونسي

سيكون فريق الترجي التونسي متسلحا بعدد من النجوم من أجل الفوز على الأهلي وحصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخيه والعودة بالأميرة الأفريقية من القاهرة بعدما تعادل سلبيا في مباراة الذهاب على ملعب حمادي العقربي برادس.



وتمتلك كتيبة باب سويقة ثلاثي محترف قوي جدا هم البرازيلي رودريجو رودريجيز مواطنه يان ساسي والنجم الجزائري حسام الدين غشة سيكون لهم دور كبير في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي.

ويعد رودريجيز أحد أبرز أسلحة فريق الترجي التونسي فهو مهاجم خطير يعرف طريقه إلى الشباك، ويعتمد عليهم المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو ضمن تشكيله الأساسي وتمكن اللاعب من تسجيل 9 أهداف وصناعة 3، في 27 مباراة خاضها خلال الموسم الجاري، وتبلغ قيمته التسويقية 800 ألف دولار.



أما مواطنه يان ساس فهو لا يقل خطورة عن رودريجيز، ويعد أيضا من اللاعبين الذي يعتمد عليهم المدير الفني لفريق الترجي ومفتاح لعب مميز لفريق الدم والذهب وتمكن اللاعب البرازيلي من تسجيل 5 أهداف وصناعة 7، في 31 مباراة خاضها خلال الموسم الجاري، وتبلغ قيمته التسويقية 500 ألف دولار.

يبقى النجم الجزائري حسام الدين غشة واحدا من أبرز اللاعبين المهارين في صفوف فريق الترجي، ويتسبب في إزعاج وخطورة شديدة للظهير الذي يتولى مراقبته، وتمكن الجزائري من المساهمة في 5 أهداف في 28 مباراة خاضها خلال الموسم الجاري، إذ سجل هدفين وصنع 3، وتبلغ قيمته التسويقية 950 ألف يورو.