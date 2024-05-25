نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الملايين تنتظر الأهلي والترجي

يتحدث الجميع حول قيمة جوائز دوري أبطال افريقيا، قبل مباراة الأهلي والترجي التي تعتبر من أقوى و أعلى الجوائز قيمة في البطولات الأفريقية الأخرى، والتي يسعى النادي الأهلي الحصول عليها بالفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمام نادي الترجي التونسي، وذلك في عودة المباراة النهائية للبطولة في القاهرة.

وتعتبر جوائز دوري أبطال افريقيا، هي حديث المصريين حالياً قبل مباراة الأهلي والترجي وذلك بسبب القيمة العالية التي تقدمها الكاف للفائز بالبطولة وحتى الوصيف والمراكز الأربعة الأوائل.

ونستعرض لكم في السطور القادمة، الجوائز التي قدمتها الكاف للمشاركين بالبطولة الإفريقية الأقوى:

يحصل الفائز بدوري أبطال أفريقيا من مباراة الأهلي والترجي بداية من الموسم الجاري على 4 ملايين دولار - أى ما يعادل 120 مليون جنيه تقريباً بدلًا من 2 مليون و500 ألف دولار، أما الوصيف سيحصل على 2 مليون دولار.

ويسعى الأهلي للفوز بلقبه رقم 12 في دوري أبطال أفريقيا في حين يتطلع الترجي للتتويج بخامس ألقابه في المسابقة ويضمن الفائز باللقب الحصول على جائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار وفقاً لقرار الاتحاد الأفريقي "كاف".

كما أن الفائز بموقعة النهائي في مباراة الأهلي والترجي سيضمن المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر الأفريقي التي تجمع سنوياً الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا ونظيره في الكونفدرالية الأفريقية.

ويتسلح النادي الأهلي بسجل خالٍ من الهزائم في مواجهات الترجي، حينما يتقابل الفريقان بالقاهرة، طوال تاريخ المواجهات المباشرة بين بطل إفريقيا المارد الأحمر، وفريق الدم والذهب الترجي التونسي.

تاريخيا التقى الأهلي والترجي 12 مرة في القاهرة، تمكن خلالهم بطل مصر من تحقيق الفوز في 6 مباريات، وحضر التعادل في مثلهما ولم يتلق الهزيمة في أي مباراة.

وعلى صعيد الأهداف، سجل لاعبو المارد الأحمر 19 هدفاً في مرمى الترجي التونسي بالقاهرة، فيما تلقت شباكهم 6 أهداف فقط من الفريق التونسي بالقاهرة.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0 ، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0

وأصبح نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشرة في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018، وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.