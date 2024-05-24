ads
الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مرشحة حزب الخضر للرئاسة الأمريكية: إسرائيل ترتكب جريمة ضد الإنسانية في غزة

جيل ستاين مرشحة حزب
جيل ستاين مرشحة حزب الخضر للرئاسة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

قالت جيل ستاين، مرشحة حزب الخضر للرئاسة الأمريكية، إن إسرائيل ترتكب جريمة ضد الإنسانية في غزة ودمرت المنشآت المدنية، مؤكدةً أنها لا تدعم أي إبادة جماعية ولا تدعم الحروب حول العالم.

وأضافت ستاين، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة تواصل تعزيز القوات العسكرية الإسرائيلية بمليارات الدولارات، وتناقض كبير في السياسة الخارجية الأمريكية بشأن تزويد إسرائيل بالأسلحة، مشيرةً إلى أن الشعب الأمريكي يواجه تحديات كثيرة ويأمل انفراجة كبيرة من خلال حكومة جديدة.

وأوضحت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطى الحدود كافة واتخذ بعض الإجراءات لدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلة: "نحاول اتخاذ بعض الخطوات الأساسية لتغيير سياستنا الخارجية".

إسرائيل الخارجية الأمريكية الرئيس الأمريكي جو بايدن العسكرية الاسرائيلية القوات العسكرية بنيامين نتنياهو حزب الخضر