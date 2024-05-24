تعرف على التشكيل الرسمي لمباراة فاركو وسموحة في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريقي فاركو وسموحة عن تشكيل الفريقين للمباراة التي تقام على ملعب المكس في الإسكندرية بعد قليل ، في الجولة 25 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو كالآتي :

حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: جابر كامل – أحمد عوض – ياسين مرعي – جيفرسون إينكادا.

خط الوسط: أحمد البحراوي – محمد فخري – محمود عماد.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – سيف تيري.

بينما جاء تشكيل سموحة كالآتي :

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: إسلام جابر – بركات حجاج – جاستس أرثر – محمد مصطفى ميدو.

خط الوسط: محمد متولي كناريا – عمرو قلاوة – دوكو دودو.

خط الهجوم: مصطفى البدري – حسام حسن – محمد سعيد مكرونة.

ويحتل فريق سموحة بقيادة مديره الفني أحمد سامي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 34 نقطة من 22 مباراة، فيما يحتل فريق فاركو بقيادة المدير الفني أحمد خطاب المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة من 22 مباراة.