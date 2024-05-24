رئيس "البحوث الزراعية" يتفقد المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف

قام الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بزيارة المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف وفي اطار زيارته لمعاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية والتي تشهد نشاطا غير عادي في الآونة الاخيرة .

وكانت ادارة المركز قد وضعت خارطة طريق للوصول بالمعاهد و المعامل الي الصورة التي تليق بمركز بحثي عريق وشريك اساسي في وضع استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق الامن الغذائي للمواطن المصري.

ويعد المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية احد كيانات المركز ووزارة الزراعة الهامة حيث يضطلع باجراء البحوث التطبيقية في مجالات الانتاج الحيواني و تغذية الحيوان - الغذاء و تغذية الانسان - سلامة الغذاء .

وصرح الدكتور احمد العكازي القائم بأعمال مدير الاقليمي للاغذية و الاعلاف ان زيارة الدكتور رئيس المركز المستمر يعد نوعا من مراقبة الاداءو مهمة كل معهد و معمل مركزي و محطة بحوث علاوة علي التأكيد علي التعاون البيني و التكامل بين انشطة المركز المختلفة . و المركز الاقليمي هو احد وحدات مركز البحوث الزراعية التي تقوم بدور رقابي علي تسجيل و تداول الاعلاف و الرقابة علي المصانع بالتعاون مع قطاع الانتاج الحيواني و كذلك تسجيل و الرقابة علي الاسمدة بالتعاون مع معهد بحوث الاراضي و ذلك عن طريق معامله المعتمدة .

وتفقد الدكتور رئيس المركز سير العمل بالمركز الاقليمي للاغذية والاعلاف حيث زار عدد من وحدات المركز الاقليمي بداية من خدمة العملاء واستلام وتجهيز وتكويد العينات وتوزيعها علي المعامل المختلفة و التي زار بعضها اليوم مثل معمل العناصر ومعمل البيوتكنولوجي واستعرض مع مسئول الجودة آليات تطبيق معايير الجودة و استلام العينات المرجعية و تسليم نتائجها في الوقت المحدد و شدد علي ضرورة الرقابة الداخلية علي المعامل والحفاظ علي الاصول والنظافة والتخلص الآمن من المخلفات كما تفقد العمل بالامانة الفنية واستلام النتائج وقابل عددا من عملاء المركز الاقليمي وعدد من الباحثين والعاملين و حثهم علي بذل الجهد المطلوب للوصول بالمركز الي اقصي درجات الانضباط وجودة الآداء.