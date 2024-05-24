الدبلومات الفنية 2024.. 51 ألف طالب يؤدون الامتحانات بالقاهرة غدًا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية 2024، والتي تنطلق غدًا السبت.

وكشف خالد عبده مدير عام التعليم الفنى بالمديرية أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات الدبلوم دور أول للعام الدراسى 2023 /2024، (51989) طالب، مشيرًا إلى أن الماراثون يبدأ غدًا وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 6/6/2024

وأوضحت المديرية أنه تم تجهيز استراحات للمراقبين وعددها (84) منهم 47 استراحة للرجال، 37 استراحة للسيدات، وتوفير كافة الإمكانيات للمعيشة وتوفير الخدمات و تهيئة المناخ المناسب للطلاب والملاحظين داخل اللجان مع التشديد بمنع الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ.

كما جرى التنسيق مع كافة الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة وأوراق الإجابة بعد الإنتهاء من الامتحان وتأمين الكنترولات والاستراحات ومراكز توزيع الأسئلة.

كما تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير زائرة صحية بكل لجنة

وجاء توزيع اللجان الآتي:

_ عدد اللجان الرئيسية للمدارس الصناعية 60 لجنة رئيسية وعدد اللجان الفرعية 25 .

_ عدد اللجان الرئيسية للمدارس التجارية 27 لجنة رئيسية وعدد اللجان الفرعية 60 .

_ عدد اللجان الرئيسية للمدارس الفندقية 5 لجان رئيسية وعدد اللجان الفرعية 14 لجنة .

_ عدد اللجان الرئيسية للمدارس الزراعية 1 مدرسة زراعية .

_ عدد اللجان الرئيسية للتكنولوجيا التطبيقية بمختلف نوعياتها 7 لجان .

_ إجمالى عدد اللجان فى القاهرة رئيسى وفرعى لكافة النوعيات 195 لجنة.

كما أعلن مدير عام التعليم الفنى بالقاهرة أن إجمالى عدد غرف العمليات الرئيسية (واحد )بالمديرية وعدد غرف العمليات الفرعية( 25) غرفة فرعية.

كما جاء إجمالى عدد القطاعات الرئيسية لمراكز الأسئلة أربع قطاعات وعدد مراكز توزيع الأسئلة 25 مركز .