وزير الرياضة يتفقد استاد القاهرة الدولي استعدادًا لنهائي دورى أبطال أفريقيا

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التواجد مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولي للاطمئنان على جاهزية استاد القاهرة الدولي لاستضافة النهائي المرتقب بمباراة الإياب بين النادي الاهلي والترجي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا والذي يقام مساء السبت المقبل.

وتأكد "وزير الرياضة" من جاهزية أرضية الملعب والذي يستضيف النهائي الإفريقي والذي ينتظره الملايين من الجماهير المصرية والإفريقية كما اطمأن على الاستعداد التام لاستقبال الجماهير والتي من المنتظر أن تزين المدرجات لمؤازرة النادي الأهلى.

وتمنى وزير الشباب والرياضة أن يتوج النادي الأهلي بلقب البطولة لتستمر الأندية المصرية في ريادتها للقارة الإفريقية، وذلك بعد تتويج نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية لهذا العام مطلع الأسبوع الحالي وإقامة السوبر الإفريقي بين قطبي الكرة المصرية.

وتمنى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خروج المباراة النهائية بين الفريقين الشقيقين بصورة تليق بالدولتين، مؤكدًا على ثقته في ظهور الجمهور المصري والتونسي والاستاد بالصورة المشرفة التي تليق بمصر.

وكان وزير الرياضة قد نجح بوقت سابق في حل مشكلة توفير خدمات الانترنت باستاد القاهرة الدولى بالتنسيق مع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت وذلك استعدادا لاستقبال النهائي الإفريقي بين فريقي الأهلي والترجي.

وكان فريق الأهلي قد نجح في الخروج بمباراة الذهاب بتونس بالتعادل السلبي ويكفي بطل مصر الفوز بهدف نظيف أو أكثر للتويج باللقب الإفريقي.