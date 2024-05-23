فلسطين.. سماع دوي إطلاق نار كثيف في المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بسماع دوي إطلاق نار كثيف في المناطق الشمالية الغربية في قطاع غزة.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، واندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والغاز تجاه المواطنين.

وفي بلدة اذنا غرب الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة حلحول، وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع الرئيسية للبلدة، وأطلق الاحتلال القنابل المسيلة للدموع على المواطنين، وقامت بتفتيش مركبات المواطنين.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأربعاء، باستشهاد 11 فلسطينيا بينهم 4 أطفال خلال الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة منذ 38 ساعة في مدينة جنين.