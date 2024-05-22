الوفد: حريصون على توعية العمال بدور الدولة في الحفاظ على حقوقهم

قال سعيد الجوجري رئيس اتحاد العمال الوفديين، ان الدورة التثقيفية التي عقدها الاتحاد على مدار يومين استهدفت تعريف علاقات العمل وحقوق العمال وعقد العمل الفردي والجماعي والمفاوضات مع أصحاب العمل للحصول على حقوق العمال.

وأضاف رئيس اتحاد العمال الوفديين، في حفل ختام الدورة بالمقر الرئيسي للحزب، أن الدورة تحدثت عن مخاطر العمل في المصانع والشركات وكيف يتم حفظ حقوق العاملين بها من خلال الاهتمام بالأمن الصناعي.

وتابع: «وتحدث المتخصصين في الدورة على كيفية المفاوضات على زيادة المرتبات للعاملين والمعاشات والحفاظ على حقهم في التأمين الصحي وتلقي العلاج ودور مؤسسات الدولة والقضاء العمالي في الحفاظ على حقوق العمال في حالة حدوث مشاكل بين صاحب العمل والعمال».

وأشار إلى ان الاتحاد دائما يحرص على عقد هذه الدورات لزيادة التثقيف لدى أعضائه خاصة أنه يعمل على حل مشاكل جميع العمال على مستوى الجمهورية والتي تصل إليه؛ حيث يتم بحثها ومخاطبة الجهات المعنية لحلها.