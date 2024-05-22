الهضيبي: عمال مصر أساس نهضة الجمهورية الجديدة

قال النائب ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد، إن المرحلة الحالية تستهدف تكثيف الفعاليات والأنشطة بالمقر الرئيسي للحزب واللجان العامة بالمحافظات من أجل عودة الوفد للشارع من جديد.

وأضاف الهضيبي، خلال كلمته بحفل ختام الدورة التثقيفية لاتحاد عمال الوفد، أن عمال مصر بناة الأهرامات والقلعة والمصانع والطرق والكباري وأساس الإنجازات التي تحدث في مصر.

ويذكر أن الحفل شهد تكريم الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، لأعضاء اتحاد العمال الوفديين، تقديرًا لدورهم في دعم مسيرة العمل والعمال والتوعية بدورهم في بناء الجمهورية الجديدة.