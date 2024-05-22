النمسا.. اكتشاف عظام حيوانات يعود عمرها إلى 40 ألف عام

أعلنت هيئة الآثار النمساوية، اكتشاف عظام حيوانات يعود عمرها إلى 40 ألف عام في منطقة جوبيلسبورج قرب مدينة (كريمس) في ولاية النمسا السفلى.

وذكر بيان للهيئة اليوم /الأربعاء/ أن العلماء أكدوا أنه اكتشاف أثري مثير، ويعود الفضل في هذا الاكتشاف إلى أحد مزارعي العنب، حيث عثر على عظام كبيرة في قبو وأبلغ مكتب الآثار الاتحادي، الذي قام بدوره باستدعاء المعهد الأثري النمساوي.

وأشار البيان إلى أنه تم العثور على اكتشافات مماثلة آخر مرة في النمسا منذ حوالي 100 عام، لافتا إلى أن الاكتشاف في جوبلسبورج يمثل "فرصة فريدة لمواصلة التنقيب والبحث" كما يضع البلاد في مركز أفضل في الأبحاث الدولية موضحا انه يتم تمويل الحفريات من قبل مكتب الآثار الاتحادي وولاية النمسا السفلى.

