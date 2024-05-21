محافظ الشرقية: تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية لرفع وعي العاملين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات والجهات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيدا بالتعاون بين مديريتي الزراعة والطب البيطري وكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق في تنظيم الندوات التثقيفية لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى أنه في إطار البروتوكول الموقع بين مديرية الزراعة وكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق لعقد ندوات توعوية وتثقيفية للعاملين تم تنفيذ ندوة ارشادية لعدد من العاملين بالمديرية والإدارات الزراعية ضمن سلسلة دورات أكلك من بيتك عن التغذية الصحية وكيفية حساب السعرات الحرارية بالطعام في حضور الدكتور عطية المخزنجى أستاذ واستشاري الصناعات الغذائية بالكلية.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تأتي في إطار حرص مديرية الزراعة وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التكنولوجيا والتنمية على نشر الوعي المجتمعي والبيئي بين العاملين بأهمية تناول الغذاء الصحي والتعريف بالمجاميع الغذائية المختلفة وكيفية حساب الطاقة اللازمة في الطعام للبالغين، لافتاً إلى أنه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.