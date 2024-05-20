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الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد الطاهري: مصرع الرئيس الإيراني هو الخبر الرئيسي خلال الساعات الماضية

الكاتب الصحفي والإعلامي
الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري
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قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنّ الساعات الماضية كان الخبر الرئيسي فيها اختفاء قدري رئيس إيران إبراهيم رئيسي ومصرعه في المروحية.

وأضاف "الطاهري"، في حلقة اليوم، الاثنين، من برنامج "كلام في السياسة"، المذاعة على قناة "إكسترا نيوز": "مفردات هذه الواقعة حتى الآن تتمثل في الآتي، أولا، أنه حادث قدري، ثانيا، أن هناك أحاديث حول قِدَم الطائرة وحمّل جواد ظريف وزير الخارجية السابق ما حدث للأمريكيين بسبب العقوبات المفروضة على إيران، وثالثا، سوء الأحوال الجوية، وهذه هي الـ3 أضلاع الخاصة بالحادث".

وتابع: "في هذه الحلقة أيضا، سنناقش طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر قبض ضد قادة إسرائيليين وقادة من حركة حماس".

وواصل: "حماس لم يعجبها المساواة بين جيش الاحتلال وجرائمه والحركة، وفي نهاية المطاف، فإنه وفقا لمذكرة الادعاء الخاص بالجنائية الدولية، فإنه يحتكم إلى ميثاق روما الذي يدين جرائم الإبادة والقتل العمد والاغتصاب وأخذ الرهائن وغيره من أشكال العنف الجنسي، والمعاملة القاسية والاعتداء على كرامة الأشخاص".

الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري للمحكمة الجنائية الدولية إيران