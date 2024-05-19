عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل للقاء كبار مسؤوليها وبحث الحرب في غزة".

وقال التقرير: "زيارة جديدة ومسؤول أمريكي آخر يزور المنطقة في محاولة لإلقاء حجر في المياه الراكدة بعد توقف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لصفقة يتم بموجبها الإفراج عن المحتجزين".

وأضاف: "مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، يزور إسرائيل للقاء كبار مسؤوليها وبحث الحرب في غزة والمفاوضات لتأمين إطلاق سراح المحتجزين، وبحسب البيت الأبيض فلقاءات مسؤوله تتناول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وأزمة النازحين في ضوء توسيع العمليات في رفح الفلسطينية".

هدف التحرك الأمريكي المعلن هو حلحلة الأزمة في ظل تصاعد العمليات القتالية وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة خاصة بعدما فرض جيش الاحتلال سيطرته على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ما أدى لتوقف دخول المساعدات إلى القطاع.

https://www.youtube.com/watch?v=eUammC1YfCw&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9