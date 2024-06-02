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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

طيران الجيش العراقي يدمر زورقا ودراجة نارية لتنظيم "داعش" الإرهابي في ديالى

العراق
العراق
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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، أن طيران الجيش دمر زورقا ودراجة نارية لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي في ديالى.
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن طيران الجيش تمكن من تدمير دراجة نارية وزورق ومولدة لعصابات "داعش" الإرهابية ضمن قيادة عمليات ديالى، وأن ذلك جاء أثناء تنفيذ واجب استطلاع.
وفي نفس السياق، أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع العراقية، الإطاحة بعنصرين إرهابيين في بغداد.
وذكرت المديرية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية أطاحت بعنصرين إرهابيين، وهما من أبرز أهداف المديرية صادرة بحقهما مذكرتا قضائية وفق أحكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب.

وزارة الدفاع العراقية العراق ديالى داعش