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الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اجتماع لمناقشة معايير تقييم مبادرة حوافز تميز الأداء في الخطة الاستثمارية ببني سويف

جانب من اجتماع السكرتير
جانب من اجتماع السكرتير العام
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عقد السكرتير العام لمحافظة بني سويف،اللواء حازم عزت اجتماعًا، لمناقشة الدليل الإرشادي للمعايير التي تم وضعها ضمن خطوات تفعيل مبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية"حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي". للعام الثالث 2025/2024.

تم استعراض المتطلبات اللازم توفيرها  لاستيفاء معايير التقييم ،للحصول على حافز المبادرة من بينها:التخطيط التشاركي،إعداد دراسة الجدوى القبلية ،عملية تخطيط الاستثمارات السنوية،تخطيط عملية بناء القدرات،متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية، وغيرها من المعايير تستهدف تحسين عمليات صنع القرار حول تحديد أولويات الاستثمار، وتخصيص الأموال وإدارتها، وزيادة التركيز على قياس ومتابعة الأداء وتقييم الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الاجتماع :مسؤولو الإدارة العامة للتخطيط بالمحافظة،،ورؤساء الوحدات المحلية ، ومسؤولو إدارات التخطيط بالوحدات المحلية ومديرو إدارت: الموارد البشرية ،الشؤون المالية ،التنمية الاقتصادية ،التعاون الدولي ،المجالس واللجان  ،الموازنة ،البوابة الإليكترونية  وفريق العمل بالإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة.

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