محافظ أسوان يستقبل وفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفد الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات، والذى ضم الدكتور محمد الحماحمى كبير خبراء الأمن السيبرانى، والدكتور محمد إبراهيم رئيس قطاع التعامل المجتمعى، والعقيد أيمن سالم مدير الإتصال الحكومى، وبحضور العميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى.

دورة توعوية لكيفية الاستخدام الآمن لخدمات شبكة الإنترنت

وعقب ذلك قام الوفد بالمشاركة في إطلاق فعاليات الدورة التوعوية لكيفية الاستخدام الآمن لخدمات شبكة الإنترنت والتى تنظمها المحافظة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك بمشاركة متميزة للشباب والأطفال من ذوى الهمم ، فضلاً عن عدد من الموظفين والعاملين بالديوان العام والإدارات والمديريات الخدمية، وأيضاً مؤسسات المجتمع المدني.

وأشاد اللواء أشرف عطيه بفعاليات الدورة التي تهدف إلى تنمية الوعى المجتمعى لكل شرائح المجتمع ، وبالأخص لفئة الشباب والأطفال التي تعتبر من أكثر الفئات استخداماً للإنترنت ومواقع وتطبيقات التواصل الإجتماعى .

مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وإستثمارها لتحسين وتسريع الكثير من المعاملات الخدمية والمساهمة فى توفير الوقت والجهد والتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم تحقيقاً لرؤية مصر 2030، وتأكيداً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى استخدام آليات وتطبيقات منظومة التحول الرقمى، ووفقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن .

فيما أوضح العميد أحمد دنش بأن فعاليات الدورة التوعوية تستمر على مدار يومين بقاعة الاجتماعات بالديوان العام للمحافظة فى اليوم الأول ومركز شباب المدينة فى اليوم الثاني .

ولفت إلى أن الفعاليات تشمل التعريف بأهم القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والأمن السيبرانى ، وكيفية الحفاظ على الحسابات الإلكترونية والأجهزة من عمليات الاختراق، علاوة على التوعية بدور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى حماية حقوق المستخدمين ، والتعريف بالخدمات الرقمية وأهمية استخدامها كالمحافظ الإلكترونية للمحمول ، بجانب إستعراض خصائص ومميزات التطبيق التفاعلي للجهاز MYNTRA ، وكيفية إرسال واستقبال الشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات.

IMG-20240602-WA0024

IMG-20240602-WA0023