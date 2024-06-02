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الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

جبالي ينقل تقدير البرلمان للحكومة نظرا لجهودها في التنمية الشاملة

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير للحكومة ممثلة في وزراء (المجالس النيابية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية) لتفاعلهم المتميز مع ملاحظات النواب من مختلف الأحزاب والمستقلين.

وتابع رئيس المجلس فى كلمة له  في نهاية مناقشات اليوم  الاحد حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥

 لقد كانت مناقشات ثرية تعكس مشهد ديمقراطي للجمهورية الجديدة، وتفاعل مبهر من الحكومة خلال جلسة اليوم.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على تقدير المجلس للحكومة برئاسة  الدكتور مصطفى مدبولي، ولجميع مؤسسات الدولة لجهودها الملموسة في تحقيق التنمية الشاملة في ظل التحديات التي تواجه البلاد داخلياً وخارجياً.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة بجلسة غداً الاثنين.   

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