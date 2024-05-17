ماجدة موريس: عادل إمام فنان ذكي والمسرح ساعده على فهم جمهوره

أكدت الناقدة الفنية ماجدة موريس أن المسرح شكل وعي الفنان عادل إمام بشكل كبير، واستفاد منه كثيراً لأنه كان فى حالة تفاعل مباشر مع جمهوره من خلال بداياته ونجاحاته المسرحية، وهو ما جعل عادل إمام يدرك أهمية رد فعل الجماهير وتفاعلها مع أعماله، ونقل تلك الحالة إلى السينما، وبذكاء شديد قدم كل ما يهم المواطن من قضايا مجتمعية، لأنه إعتاد التفاعل مع الجمهور بشكل مباشر من خلال المسرح.

وأشادت ماجدة موريس فى تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" بعقلية الزعيم عادل إمام، ووعيه فى تقديم كل القضايا التى جعلت منه فنان استثنائي لدي جمهوره، وأصبحت بينهم مساحات مشتركة، وأصبح الفنان عادل إمام لسان حال المواطن من خلال إختياراته الفنية، وهو ما شعر به الجمهور وجعل منه بطل استثنائي.

وتابعت الفنان عادل إمام قدم العديد من القضايا والملفات الهامة التى لم يقدمها أى فنان اخر، سواء من جيله أو من أى من الأجيال الأخرى، خاصةً وأنه ناقش قضايا الإرهاب، وساهم بفنه بعرض المسرحية مع فرقته وسافر إلى مكان الحادث الإرهابي باسيوط ليتصدى بفنه إلى الارهاب، بخلاف الكثير من القضايا المجتمعية والسياسية التى طرحها من خلال أعماله.

وإختممت ماجدة موريس أن عادل إمام ليس مجرد فنان، ولكنه صاحب قضية فنية وعقل وثقافة مجتمعية كبيرة، أهلته لتمثيل المواطن وطرح همومه وقضاياه من خلال أعماله الفنية، وهو ما جعله على قمة النجاح كل تلك السنوات وبشكل متتالي، وهو مالم يحدث فى اى بلد فى العالم.

يشار الى أن الفنان عادل إمام يحتفل اليوم الموافق ١٧ مايو بعيد ميلاده، وسط حفاوة كبيرة داخل الوسط الفنى المصري والعربي.