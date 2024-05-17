المطران عطا الله حنا: شهوة القتل وغريزة الانتقام تدل على همجية وعدوانية الاحتلال

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الجمعة، إن شهوة القتل وغريزة الانتقام من الأطفال والنساء والشيوخ في غزة المحاصرة بالماء والبارود انما تدل على همجية وعدوانية هذا الاحتلال الغاشم الذي يجب ان يزول حتما لكي ينعم الفلسطينيون بحرية طال انتظارها .

وأضاف “حنا” عبر صفحته الشخصية علي شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن هناك بعض القادة السياسيين والعسكريين في إسرائيل الذي ينظرون الى الفلسطينيين باحتقار وكأنهم ليسوا بشرا يستحقون الحياة .

وتابع “حنا” : الى متى سوف تستمر هذه العنصرية وهذه العدوانية والهمجية التي يراها العالم بأسره لا سيما ان وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تنقل الى كل مكان في هذا العالم حقيقة ما يحدث في غزة .

واستطرد “حنا” ان اهلنا في غزة هم ضحية حرب قذرة تندرج في اطار التآمر على شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة ومن يدفعون فاتورة هذه الحرب انما هم المدنيون وشريحة الاطفال الذين يروعون ويجوعون وينكل بهم بطريقة تدل على بشاعة ما يحدث في غزة بحق شعبنا المحاصر .

واختتم المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس ، اوقفوا الحرب واوقفوا هذا النزيف فأهلنا في غزة يعيشون هذا الكابوس منذ ثمانية اشهر ونعتقد بأنه يجب ان تتوقف هذه المعاناة وان تنتهي هذه الحرب الغير مسبوقة والتي تذكرنا بالمآسي الانسانية التي نتجت عن حروب عالمية وصراعات في اكثر من مكان في هذا العالم .اوقفوا الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار.