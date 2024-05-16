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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بوتين: العلاقات بين الصين والكرملين بمثابة استقرار للعالم

الرئيس الروسي ونظيره
الرئيس الروسي ونظيره الصيني
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن تعاون موسكو وبكين بمثابة "استقرار" للعالم، حيث بدأ زيارة للصين تستغرق يومين، بحسب ما ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية.

واستقبل الرئيس الصيني شي جين بينج، بوتين بتكريم عسكري كامل في قاعة الشعب الكبرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة تؤكد العلاقات القوية بين البلدين، خاصة في الوقت الذي تمضي فيه موسكو قدما في هجوم جديد في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الروسي لنظيره الصيني، أن "العلاقات بين روسيا والصين ليست انتهازية وليست موجهة ضد أي شخص، تعاوننا في الشؤون الدولية هو أحد عوامل الاستقرار في الساحة الدولية".

في حين قال شي جين بينج، إن البلدين يعززان علاقتهما "كجيران جيدين وأصدقاء جيدين وشركاء جيدين".

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