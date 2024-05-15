موزع سيارات يستبعد انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة لهذا السبب!

قال أشرف عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن تخفيض أسعار السيارات خلال الفترة الماضية شجع بعض المواطنين على الشراء.

وأضاف عبد المنعم لـ"البوابة نيوز"، أن أسعار السيارات لم تنخفض مرة أخرى خلال الأيام المقبلة حال استقرار الدولار، لافتا إلى أن أسعار السيارات تتوقف على سعر العملة.

وأكد أن السماح بفتح الاعتمادات المستندية وتوفير الدولار بالبنوك، سينتج عنه وفرة بالمعروض، مما سيؤدي إلى انتعاشة مرتقبة في مبيعات السيارات، وانتهاء الأزمة التي يعاني من القطاع منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أن حوالي 20 علامة سيارات في السوق المصرية خفضت أسعارها بقيمة تتجاوز النصف مليون جنيه، موضحا أسباب هذه الانخفاضات والتي تتمثل في تراجع سعر الصرف والتسعير الخاطئ لبعض الطرازات، بالإضافة إلى حالة الهلع التي أصابات بعض المستثمرين في السيارات بعد بدء تراجع الأسعار، وتخوفهم من تعرضهم لخسائر مالية كبيرة.