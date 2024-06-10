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الإثنين 10 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شاهد .. بعثة الحج المصرية تواصل استقبال أفواج الحجاج بفنادق الإقامة

بعثة الحج
بعثة الحج
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واصلت بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة وسط متابعة ميدانية من ضباط البعثة لتوفير كافة السبل لإنجاح منظومة التفويج من خلال توفير حافلات حديثة ذات مواصفات متميزة ومجهزة لنقلهم إلى مكة المكرمة.
  
كما حرصت بعثة الحج على إستقبال أفواج الحجاج بفنادق الإقامة وسط إحتفالات مبهجة ، حيث تتميز الفنادق بقربها من الحرم المكى الشريف .. كما حرصت على تقديم كافة الخدمات وسبل الراحة لهم.. وتتولى غرفة عمليات مكة المكرمة متابعة أحوال الحجاج على مدار الساعة وإزالة كافة المعوقات التى تواجههم منذ قدومهم إلى الأراضى المقدسة ولحين الإنتهاء من آداء مناسك الحج. 
    
وتتضمن منظومة التيسيرات المقدمة للحجاج عقد ندوات دينية بصفة دورية بفنادق إقامتهم بحضور وعاظ وواعظات من وزارة الأوقاف لتوعيتهم بآداء المناسك والرد على إستفساراتهم.
  
وقد أبدى الحجاج إرتياحاً كبيراً عقب فترة الإقامة بالمدينة المنورة وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والإهتمام بهم أثناء أدائهم مناسك الحج.

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