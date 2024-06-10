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الإثنين 10 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخلاء سبيل مدرس جيولوجيا حشد ٤٠٠٠ طالب داخل صالة حسن مصطفي بأكتوبر

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
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قررت النيابة العامة بأكتوبر إخلاء سبيل مدرس جيولوجيا بعدما استأجر صالة الكابتن حسن مصطفي الرياضية لاعطاء مراجعة نهائية للطلاب دون موافقة الجهات الأمنية.

البداية كانت بتلقي الاجهزة الأمنية بأكتوبر بلاغاً مفاده حشد اكثر من ٤٠٠٠ طالب بالصفوف الثانوية داخل صالة حسن مصطفي، وذلك لمراجعة مادة الجيولوجيا.

بالانتقال والفحص تبين أن مدرس يدعى ماجد قام بحشد جميع الطلاب وتحصيل ٨٥ جنيها من كل طالب، وتأجير الصالة لإعطاء مراجعة نهائية فى مادة الجيولوجيا.

تم القبض على المدرس وإحالته للنيابة العامة التى اصدرت قرارها السابق.

أجهزة الأمن الجهات الأمنية جيولوجيا مراجعة نهائية