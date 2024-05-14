ads
الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

فصائل فلسطينية: نخوض معركة ملحمية ضد قوات الاحتلال للدفاع عن مخيم جباليا

معبر رفح الجانب الفلسطيني
معبر رفح الجانب الفلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت فصائل فلسطينية بأنها تخوض معركة ملحمية ضد قوات الاحتلال في حرب شوارع هي الأعنف للدفاع عن مخيم جباليا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.
وفي سياق متصل، كشف الإعلام الإسرائيلي أن الجيش يدخل إلى مدينة رفح الفلسطينية لأول مرة ووقع تبادل لإطلاق النار في وسط المدينة.

إطلاق النار القاهرة الاخبارية رفح الفلسطينية فلسطين مدينة رفح الفلسطينية مخيم جباليا