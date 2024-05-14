فصائل فلسطينية: نخوض معركة ملحمية ضد قوات الاحتلال للدفاع عن مخيم جباليا

قالت فصائل فلسطينية بأنها تخوض معركة ملحمية ضد قوات الاحتلال في حرب شوارع هي الأعنف للدفاع عن مخيم جباليا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وفي سياق متصل، كشف الإعلام الإسرائيلي أن الجيش يدخل إلى مدينة رفح الفلسطينية لأول مرة ووقع تبادل لإطلاق النار في وسط المدينة.