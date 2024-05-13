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الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأربعاء المقبل.. النقل تبدأ تشغيل تاكسي العاصمة الإدارية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
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أعلنت وزارة النقل أنه بدءا من يوم الأربعاء  المقبل الموافق 15 مايو 2024 سيتم بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من السيارات الكهربائية (عدد  10 سيارات كهربائية ( تاكسي )  داخل العاصمة الإدارية  لخدمة  المواطنين والمترددين على العاصمة الإدارية وذلك  من إجمالي  عدد  145 سيارة كهربائية سيتم تشغيله تباعا  داخل العاصمة الإدارية الجديدة بواقع عدد 60 سيارة شيفروليه بولت – عدد 85 سيارة MG4. 
و ستكون تلك السيارات المزمع تشغيلها  على أعلي مستوي من حيث  أمان الركاب حيث أن السيارات مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلي إتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الإتحاد العربي ( سوبر جيت ) بالإضافة إلي أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو إنبعاثات للعوادم ويقودها سائقين مدربين علي أعلي مستوي لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب

وأضافت الوزارة أن حجز السيارة سيكون  متوفر عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول والمزمع إطلاقه مع أول يوم تشغيل للسيارة وبها إمكانية الدفع بطريقتين إما عن طريق الكريديت كارد أو الكاش كما يوجد خط ساخن 19157 لتلقي الشكاوي ومقترحات الركاب لتقديم أعلي مستوي من الخدمة والرفاهية. 

وزارة النقل التشغيل التجريبي السيارات الكهربائية العاصمة الإدارية الجديدة