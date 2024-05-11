رئيس"المهندسين" بالإسكندرية يشارك في افتتاح الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام 2024

شارك الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية في افتتاح الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام ٢٠٢٤ بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية ، الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخمو المجتمع، الدكتور عصام وهبة القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، الدكتور وليد عبدالعظيم وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور وائل المغلاني وكيل كلية لشئون التعليم والطلاب جامعة الإسكندرية.

وتضمن الافتتاح يوما تعريفيا لأهداف ملتقى التوظيف بمشاركة نقابة المهندسين بالإسكندرية لتعريف دورها لطلاب كلية الهندسة.

وفي كلمته قال الدكتور محمد هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية أن وجودنا اليوم في هذا الصرح العلمي العظيم و تواجدنا في وسط شباب المهندسين ومستقبل مصر القادم خاصة في هذه المهنة يسعدنا ونفتخر به دائمآ، حيث قدم تحياته لكل المتواجدين من زملائه الأفاضل ولكل الشركات الصناعية والمصرية وأيضاً الشركات التي تقدم كل العون لأبنائنا من كلية الهندسة فالملتقى

وأكمل « سعودي» أن من أهداف الملتقى هو الحصول علي فرص أكبر وأفضل للمهندسين وحديثي التخرج والالتحاق بالمتغيرات والتطورات التي تحدث دائماً في مختلف المجالات الهندسية علي أيدي ابنائها الذين هم فخر لمصر بمستويات عالية من التقنيات الحديثة التي لم تكن موجودة من قبل وهذا هو مستقبل الأجيال القادمة





وأضاف أن فرص الوظائف في القطاعات الحديثة تحتاج مننا جميعاً إلى الاتحاد ونحن فعلياً بنقابة المهندسين بالإسكندرية علي تواصل دائم مع كلية الهندسة وذلك لتوحيد الأهداف ومتطلبات أبنائها لمواكبة تطورات مستقبل مصر الحديثة وكلنا أمل كبير في أبنائنا داخل مصر وخارجها





و نوه أن نقابة المهندسين بالإسكندرية لها مكان مخصص داخل الملتقى يُعرض فيه الدورات التدريبية التي تُقدمها نقابة المهندسين بالإسكندرية لطلاب الهندسة في كافة التخصصات بالإضافة إلى تعريف الطلاب دور النقابة وفي النهاية اشاد بمجهود إدارة الملتقي وتنظيمه والقائمين عليه وتمني التوفيق والنجاح الدائم لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية





وكان افتتاح الملتقى بحضور اعضاء مجلس النقابة المهندس محمد السعدي رئيس لجنة التدريب والعلوم الهندسية والمهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة و الإعلام.



