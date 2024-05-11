حبس 3 أشخاص في حيازة الهيروين بالسلام

قررت نيابة السلام اليوم السبت حبس 3 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات في حيازة الهيروين المخدر وفرد خرطوش بمنطقة السلام.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام 3 أشخاص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط (3 عاطلين ، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش – ميزان حساس).

وتم ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة المرج .. وبحوزتهما (1,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الإستروكس - ميزان حساس - فرد محلى وطلقتان)وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.