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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس 3 أشخاص في حيازة الهيروين بالسلام

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت نيابة السلام اليوم السبت حبس 3 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات في حيازة الهيروين المخدر وفرد خرطوش بمنطقة السلام. 
 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام 3 أشخاص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط (3 عاطلين ، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش – ميزان حساس).

وتم ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة المرج .. وبحوزتهما (1,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الإستروكس - ميزان حساس - فرد محلى وطلقتان)وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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