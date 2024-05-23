الليلة.. مركز الإبداع يعرض 7 أفلام للشباب في "خميس السينما"

يعرض مركز الإبداع التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافي برئاسة الدكتور وليد قانوش، برنامج "خميس السينما"، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة في دعم الموهوبين، الليلة الخميس، في تمام السابعة مساءًا.

ويضم برنامج "خميس السينما" مجموعة من الأفلام القصيرة الروائية والتسجيلية، وهي: "وهم الضباب، وثالثهما، من غير معاد، مرفوض، خوف، ورق البردي وأم كلثوم"، ويعقب عروض الأفلام ندوة مع صناع الأفلام والجمهور عن سمات الفيلم الروائي والتسجيلي.

يشار إلى أن برنامج “خميس السينما” قد بدأ نشاطه في يناير الماضي تحت إشراف الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، لعرض أفلام سينمائية متنوعة من حيث النوع، المدة الزمنية، والقضايا المختلفة، ويستهدف تقديم أهم التجارب الفنية السينمائية الشبابية المستقلة، ومناقشة صناعها سواء كانوا محترفين أو هواة.

ويذكر أن مركز إبداع بيت السحيمي، بشارع المعز بالجمالية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، يقيم حفل الموسيقى العربية للفنان احمد صبري وفرقته، وذلك في الثامنة مساء الخميس ٢٣ مايو.