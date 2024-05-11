البحرين ترحب بقرار الجمعية العامة بشأن أحقية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة

رحبت مملكة البحرين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية 143 دولة، بشأن أحقية دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتوصيته مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، مع منح فلسطين حقوقا وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركتها بالمنظمة الدولية.

وثمنت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم /السبت/ - جهود المجموعة العربية برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تقديم مشروع هذا القرار، واعتماده خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة بما يعكس الإجماع الدولي على دعم الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير والحرية والعدالة والمساواة والاستقلال وإنهاء الاحتلال، وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وجددت الوزارة موقف مملكة البحرين الداعي إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، مثمنة تأكيد القرار الأممي دعوة المجتمع الدولي مجددًا إلى دعم عملية السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.