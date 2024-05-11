كاتب صحفي: جهود مصر لإنهاء الحرب في غزة لم ولن تتوقف

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنَّ الاتصالات بين الجانب المصري وفرنسا وبريطانيا على مستوى وزراء الخارجية، يأتي في إطار الجهود المصرية المستمرة والتي لا تتوقف من أجل انهاء الحرب في غزة، ووقف كامل لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

وتابع «حسين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «الجهود المصرية في سباق مع الزمن لإكمال اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار أمام سباق إسرائيلي نحو تفجير الأوضاع، وهدف الجهود المصرية هو لفت انتباه العالم نحو خطورة العدوان الإسرائيلي».

وأوضح الكاتب الصحفي، أنَّ العدوان الإسرائيلي وإصراره نحو التوسع واحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني من شأنه أن يقوض كل الجهود لوقف إطلاق النار خاصة وأنها كانت أوشكت على الاكتمال وهو ما شاهدناه من موافقة المقاومة الفلسطينية على مقترح الولايات المتحدة بشأن الهدنة.

