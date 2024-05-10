طلبة «آداب القاهرة" يزورون موقع محطة الضبعة النووية



نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور أمجد الوكيل بالتعاون مع جامعة القاهرة زيارة ميدانية لطلبة كلية الآداب برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لموقع المحطة النووية بالضبعة أمس الخميس .

بدأت الزيارة بإلقاء محاضرة استعرضت أهم معالم الانجازات التي شهدها مشروع محطة الضبعة النووية، أعقبها زيارة ميدانية للتعرف على مختلف الأعمال والأنشطة التي تتم بالموقع، حيث قام الطلاب بزيارة الوحدة النووية الأولى بالموقع واستمعوا إلى شرح من المختصين بهيئة المحطات النووية عن الموقف التنفيذي والإنجازات المحققة على أرض الواقع لإتمام تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.

وأشاد وفد جامعة القاهرة بما شاهدوه من انجازات غير مسبوقة بمشروع محطة الضبعة النووية، معربين عن امتنانهم لتنظيم تلك الزيارةـ



من جانبه أهدى وفد جامعة القاهرة درعاً تذكارياً باسم كلية الآداب للدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس الإدارة تقديراً لمجهودات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ودورها الوطني في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع محطة الضبعة النووية .

يإتي ذلك في إطار اهتمام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتحقيق التواصل الفعال مع الأطراف المعنية بمشروع الضبعة ومنها الجامعات والمراكز البحثية المصرية بشأن مشروع مصر القومي مشروع المحطة النووية بالضبعة، وفي سبيل تفعيل الدور الوطني لنشر الثقافة النووية والعناية بالتقبل الجماهيري للمشروع،

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