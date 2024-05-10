الاتحاد الأوروبي يدين إحراق المستعمرين مقر الأونروا في القدس

الجمعة 10/مايو/2024 - 09:26 م

أدان رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي والدول المماثلة في التفكير في القدس ورام الله «المملكة المتحدة، سويسرا، النرويج، اليابان، كندا»، اليوم الجمعة، هجومي الحرق المتعمد على مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» في القدس الشرقية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ووقعوا في وقت تتزايد فيه الهجمات المنظمة والحملة المتصاعدة ضد الوكالة ومنظومة الأمم المتحدة ككل.

ودعا رؤساء البعثات، السلطات الإسرائيلية إلى ضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة ومبانيها بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وتقديم الجناة إلى العدالة.

وشددوا على أهمية الخدمات التي تقدمها «الأونروا» في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة.