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الجمعة 10 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

عودة ياسر إبراهيم.. تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة بلدية المحلة

الأهلي
الأهلي
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عاد ياسر إبراهيم لقائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة في الجولة 22 من الدوري المصري.
ويحل الأهلي ضيفا غدا السبت على بلدية المحلة في الدوري المصري على ملعب المحلة.
وغاب ياسر بسبب عن صفوف الأهلي لفترة طويلة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية والتي تعرض خلالها لقاء ميدياما بمجموعات دوري أبطال إفريقيا في فبراير الماضي.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي 
حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - محمود متولي – رامي ربيعة - محمد هاني – عمر كمال – كريم فؤاد – علي معلول

خط الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور – رضا سليم – محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد – محمد الضاوي – حسين الشحات – بيرسي تاو
خط الهجوم: أنتوني موديست – محمود عبد المنعم كهربا.

إصابة ياسر إبراهيم الأهلي وبلدية المحلة الدوري الممتاز