الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بلدية المحلة "صور"

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش، استعداداته لمباراة بلدية المحلة، المقرر لها مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الـ22 لمسابقة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض اللاعبون فقرة إحماء وجزءًا بدنيًّا خفيفًا قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وأدى الخماسي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.