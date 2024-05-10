أكسيوس: متبرعو حملة بايدن قد يتخلون عنه بسبب انتقاده إسرائيل في عملية رفح

أكد موقع «أكسيوس» الأمريكي، اليوم الجمعة، أن المتبرعون في حملة «بايدن» الانتخابية قد يتخلون عنه بسبب انتقاده إسرائيل في عملية رفح الفلسطينية.

يذكر أن، الرئيس الأميركي جو بايدن، قال أول أمس الأربعاء، إن القنابل التي زودت بها الولايات المتحدة إسرائيل وتوقفت الآن عن إرسالها إليها استخدمت في قتل المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف «بايدن» -في مقابلة مع شبكة «سي.إن.إن» عندما سئل عن القنابل التي تزن الواحدة منها ألفي رطل «907 كيلو جرامات» والتي كانت واشنطن ترسلها إلى إسرائيل- "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل وغيرها من الطرق التي يستهدفون بها المراكز السكانية".