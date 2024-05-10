تموين الإسكندرية تتابع توريد الأقماح المحلية إلى التجار

صرح المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والمتحدث الرسمى باسم المديرية أن غرفة عمليات المديرية المنوطة بتوريد الأقماح المحلية برئاسة المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتتابع لحظة بلحظة عمليات توريد الأقماح المحلية من خلال متابعة أعمال لجان الاستلام والكميات الواردة لأماكن استلام الاقماح فى الصوامع والبناكر والتى تتدفق من خلال الموردين والتجار والمزارعين، وقد بلغت كميات التوريد حتى الآن فيما يزيد عن 43177 طن، ومازالت غرفة العمليات متابعة للموقف اولا بأول.