“تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بأسيوط”: بدء التسجيل بدورات "التحول الرقمي لطلاب الدراسات العليا"

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة أسيوط، بدء التسجيل في دورات "التحول الرقمي لطلاب الدراسات العليا"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور جابر أحمد مجاهد مدير المركز.

وتهدف دورات التحول الرقمي إلى تطوير مهارات طلاب الدراسات العليا في مجال التحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيا في العمل الأكاديمي والبحث العلمي، بواسطة مجموعة من المتخصصين في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وتمتد الدورات خلال الفترة من ١٥ وحتي ٣٠ من شهر مايو الجاري، ويتم التسجيل في التدريب من خلال التواصل مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بالمبني الإداري بالجامعة، الدور الأرضي، جناح (ج).