الكشف الطبي بالمجان على 1282 مواطنًا في قافلة طبية بدمياط

أعلنت مديرية الصحة في دمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه تم إطلاق قافلة بقرية حجازى حسانين بمركز الزرقا خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وذلك ضمن خطة شهر مايو الجارى، تضمنت ١١ عيادة باجمالى ٩ تخصصات طبية؛ إذ تردد عليها ١٢٨٢مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ١٢حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ٥ حالات ، بالإضافة إلى إجراء ٣٧٣ تحليل بمعمل الدم و ٤٩ تحليل بمعمل الطفيليات ، و كذلك فحص ٣٨ حالة بالأشعة و٢٣ حالة أخرى بالسونار ، كما تم فحص ٢١٦حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر و أيضًا عقد ١٠ ندوات توعوية للتثقيف الصحى على هامش القافلة تردد عليها ١٣٥مواطن على مدار اليومين.

وأصدرت إدارة القوافل العلاجية تقريرًا تضمن نتائج القافلة الطبية التى أطلقتها الادارة ضمن خطة شهر مايو ٢٠٢٤ بقرية البنك بمركز كفر سعد حيث اكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى أن القافلة تضمنت ١٠ عيادات طبية متخصصة و٣ عيادات خدمات متنقلة تردد عليها ٩٩٠ مواطنا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان .

وأضافت الدكتورة سها خيري منسق عام القوافل الطبية المجانية بمديرية الصحة أنه تم تحويل ١٢ حالة إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإستصدار ٥ قرارات علاج على نفقة الدولة إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر بمبادرة إفحص وإطمن لعدد ١٣٧ حالة و فحص ٣٢ حالة بالأشعة و٢٣ حالة أخرى بالسونار و إجراء ٢١٥ تحليل بمعمل الدم و ٢٧ تحليل بمعمل الطفيليات.