حماس: الشعب الفلسطيني لن يترك أسراه ضحية لهمجية الاحتلال النازية

أكدت حركة حماس أن تصعيد إدارة السجون الصهيونية سياساتها العدوانية والإجرامية بحق الأسرى الفلسطينيين البواسل؛ لن يوهن عزائمهم، وسيكون صاعقًا لمزيد من التفجير في وجه الاحتلال.

وشددت الحركة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على أن الشعب الفلسطيني لن يترك أسراه ضحية لهمجية الاحتلال النازية، وأن المقاومة ستبقى على عهدها بتحقيق حريتهم القريبة.

وقالت الحركة: "إن ما ورد من شهادات وثقت ما يتعرض له الأسير القائد إبراهيم حامد وإخوانه الأسرى من تنكيل وتعذيب، فضلًا عن العزل والقمع الذي لا يزال يطال قيادات الحركة الأسيرة في السجون، والذي أدى إلى استشهاد عدد من الأسرى؛ يدلل على أن حكومة الاحتلال تتبنى سياسة اعتداءاتٍ ممنهجة ضد أسرانا البواسل، بدافع العقاب والانتقام والتنكيل والقتل".

وطالبت المنظمات الدولية والحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له أسرانا من موت بطيء داخل سجون الاحتلال، وانتهاكات لكل المواثيق والأعراف الدولية، وخاصة ما نصت عليه اتفاقية جنيف تجاه أسرى الحروب.

ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني العظيم وفصائله وشبابه الثائر، لتصعيد حراكهم الثوري والمقاوم، نصرةً للأسرى، في كافة الميادين وبشتى السبل.

وحذرت الحركة، في بيانها، حكومة الاحتلال الفاشية من مغبة الاستمرار في هذه السياسة الإجرامية، محملةً إياها المسؤولية الكاملة عن حياة كل أسير في سجونها.