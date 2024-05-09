بالفيديو.. رئيس حزب الشعب الديمقراطي: مصر هي أيقونة السلام في العالم

قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إنّ تعامل مصر مع الأزمة الفلسطينية الراهنة يعبر عن حضارة وحكمة وحنكة 7 آلاف سنة، مضيفا: «الآن، نحن نرى أن موقف مصر هو الذي انتصر أخيرا، بمعنى أن الجميع جاء إلى مصر».

وأكد «فؤاد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر هي الدولة الوحيدة التي نجحت في استعادة أرضها بالحرب ثم المفاوضات والتحكيم، وهي أيقونة السلام في العالم.

وتابع رئيس حزب الشعب الديمقراطي: «الآن، لابد أن يعلم الشعب المصري والعالم أجمع قيمة هذه الدولة وهذه القيادة السياسية التي ظهرت من خلالها حكمة مصر وحنكتها السياسية في إدارة المفاوضات ووضع الاقتراحات ومواقفها التي أدت كثيرا إلى إنقاذ القضية الفلسطينية».

وأوضح أن القيادة السياسية والجيش المصري أدوا دورا عظيما في حماية الشعب الفلسطيني من تصفية قضيته، وكذلك المملكة الأردنية الهاشمية، بعدما حاولت دولة الاحتلال إزاحة سكان الضفة الغربية إلى الأردن حتى تغلق هذا الباب.