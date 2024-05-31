ميروشنيك: روسيا لا تسعى لزيادة أراضيها والعملية العسكرية في أوكرانيا لحماية أمننا القومي

أكد روديون ميروشنيك سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية في لقائه بالجالية الروسية فى مصر، أن روسيا لا تسعى لزيادة أراضيها، وأن العملية العسكرية في أوكرانيا جاءت في إطار حماية أمننا القومي، وأن العدوان بدأ منذ قرر حلف الناتو التراجع عن تعهداته ووعوده والتوسع شرقا باتجاه حدودنا.

حضر اللقاء سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة جيورجي بوريسينكو ومراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر ووفد من جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية برئاسة شريف جاد.

وأكد بوريسينكو ان اللقاء تم تنظيمه بهدف تعريف الجالية الروسية فى مصر بأخر المستجدات والتطورات الاخيرة على الساحة الأوكرانية حتى يظل المغتربون على تواصل دائم مع كل شئون الوطن.

من جانبه أجاب ميروشنيك على كافة التساؤلات التى طرحت من جانب الجالية الروسية أو الخريجين حول الأوضاع في أوكرانيا مشيرا إلى أن تدفق الأسلحة الغربية الأمريكية على الجيش الأوكراني لن يغير من الأمر شيئا ، وهناك سيطرة تامة من القوات الروسية على الاوضاع ويتم التعامل مع الهجمات الاوكرانية على الاراضي الروسية التى تم افشال معظمها حتى الان واذا استطاعت بعض المسيرات اختراق الاجواء الروسية فلن تغيير شيئا في تطور العملية العسكرية، وحول وجود اسحلة نووية تكتيكيه روسية في بيلاروس اكد ميروشنيك ان الغرب دفع روسيا دفعا الى هذه الخطوة عندما تطورت التهديدات الغربية لأمننا القومي.

واشار شريف جاد ان اللقاء بالسفير روديون ميروشنيك جاء مفيدا حيث القى الضوء على التطورات الاخيرة فى الحرب الاوكرانية وهو امر مفيد ان نعرف المعلومات من مصدرها وليس من خلال طرف ثالث.

واشار د.فتحي طوغان الامين العام ان الخريجين يرحبون بمثل هذه اللقاءات لمزيد من التواصل وتبادل الاراء حول القضايا الدولية.