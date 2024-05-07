قصة "ونيسة" التي قُتل زوجها على مسرح قصر ثقافة وادي النطرون

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة وادي النطرون العرض المسرحي "ونيسة" ضمن عروض الموسم الحالي بالبحيرة.

ونيسة هي بطلة العرض المسرحي التي قُتل زوجها لأنه كان يدافع عن الحق ضد الشخص الغريب الذي هبط إلى بلدتهم وحاول سرقة ثرواتها وخيراتها، فتحاول أن تقاوم هذا الغريب بمساعدة أهل البلدة، ويوضح العرض كيف يتحكم هذا الغريب بأقدارهم ومصائرهم محاولا السيطرة عليهم، من خلال تشغيلهم في المحاجر واستغلال فقرهم ومعاناتهم التي يمتلكها وتعاونه مع قوى خارجية في الكثير من المؤامرات التي تسعى لهدم البلدة وتقويض دعائمها.

العرض المسرحي "ونيسة" لفرقة قصر ثقافة وادي النطرون، تأليف يس الضوي، وإخراج محمود فيشر، أشعار محمود أحمد، ألحان شريف ياسر، استعراضات بلال الشامي، إضاءة حسين جمال، هندسة صوتية أحمد الجندي، راغب درويش، تنفيذ ديكور أحمد صيام، عماد الجزار، مساعدو إخراج نور المصري، عمرو المصري، مخرج منفذ رضوى الحاروني.

أداء تمثيلي نورين الخولي، أحمد عبد الحفيظ، محمد منتصر، زيزي محمود، أحمد رمضان، حسين عبد الكريم، أحمد مصطفى، مصطفى جمال، كريم عمارة، أحمد قطب، وعد هيثم ،مصطفى صديق، سلوان محمود، سارة عبد الجليل، أحمد حسن، السيد مصطفى، يوسف ممدوح، فارس داود، حسن محمد، محمد عبد الحفيظ، ريهام السيد، فؤاد صلاح، سلمى إبراهيم، فتحي رأفت، أميرة ناجح رضوى إبراهيم، راغب درويش.

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من الناقد د. محمد زعيمة، المخرج جلال عثمان، د. مصطفى التهامي، والعرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ونفذ بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني.