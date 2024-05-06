أحمد الطاهري: نشعر بالفخر بدور المفاوض المصري ونجاحه في التوصل لوقف إطلاق النار

هنأ أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشعب الفلسطيني بعد الموافقة على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع الطاهري خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء" تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية " سي بي سي"، أن هذا الأمر ساهم في نشر الفرح بين الفلسطينيين، وسط فخر بالمفاوض المصري لجهوده في نجاح مقترح وقف إطلاق النار، متابعا:" نشعر بالفخر بدور المفاوض المصري ونجاحه في التوصل لوقف إطلاق النار".

وأكد على أن قناة القاهرة الاخبارية لها اجندة تنبع من الاستقرار والتنمية لهذا الاقليم، موضحا أن نحترم عقل المشاهد المصري والعربي وتبتعد عن تزييف أو تلوين الأخبار.

وأردف أننا جاهزون لكافة التطورات ولدينا كاميرات ومراسلين في كافة نقاط التماس بهذه الصراع في فلسطين.

واختتم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن القاهرة الاخبارية تمثل أعيننا على أرض الواقع، وتنقل الصورة كاملة وواضحة.