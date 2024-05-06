وائل الشافعي لـ "البوابة نيوز": التسويق الفني أزمة عالمية.. وأتمنى أن تتبناه وزارة الثقافة

قال الفنان والمثال وائل الشافعى، إن مصر تعد رائدة فى الفن التشكيلى، وتمتلك من القدرات والمواهب والفنانين وصالات العرض التابعة لقطاع الفنون أو القاعات الخاصة ما ينافس اوروبا فى هذا المجال.

وأضاف "الشافعى" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، ان لدينا قامات فنية كبيرة فى جميع مجالات الفن التشكيلى، وليس لدينا العائق فنحن أصحاب حضارة مصرية قديمة علمت البشرية كلها وعلمت الكرة الأرضية جميعها، مؤكدًا ان الفن التشكيلى يُعد رفاهية فى أى دولة، بل هو روح الأمة.

وعن أزمات الفن التشكيلى أوضح ان التسويق الفنى يُعد أزمة عالمية وليست فى مصر فقط، ولكن وزارة الثقافة ليس فى منهجها التسويق ، لأن دورها ان تبرز الفنان وفنه واسلوبه واعماله من خلال دور العرض الموجودة الذى يمتلكها قطاع الفنون.

وطالب "الشافعى" وزارة الثقافة بضرورة تبنى منهج التسويق مقابل نسبة، لتصبح مقننة، مشيرا الى ان هذا يجعل الفنانين يتهافتون على عرض أعمالهم فى قاعات الدولة وتصبح فى الصدارة.

واستنكر الفنان ارتفاع أسعار خامات الرسم، مؤكدًا ان الفنان التشكيلى، يمر بصعوبات، وخاصة بعد ارتفاع أسعار خامات الرسم، وخاصة خامات النحت تعد أعلى سعرا لان النحت يمر بمراحل مكلفة بشكل كبير.